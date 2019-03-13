В Чувашии насильник, залезший в чужую квартиру, приговорен к 6 годам колонии
23-летнего жителя Цивильска признали виновным в изнасиловании и секс-насилии.
Так, в ночь на 25 октября прошлого года в своем городе парень по пьяни залез в чужую квартиру. Там он изнасиловано и надругался над 18-летней девушкой. После всего этого злоумышленник поспешил скрыться с места преступления.
Однако в кратчайшие сроки он был задержан правоохранителями и заключен под стражу.
- В итоге суд приговорил парня к наказанию в виде 6 лет и 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор суда еще не вступил в свою законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU