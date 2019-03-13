СЕГОДНЯ 12:18 2019-03-13T12:18:54+03:00

Света не будет с 9.00 до 18.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Произойдет это из-за планового ремонта и техобслуживания

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В этот четверг, 14 марта, в ряде домов Советского района Казани на день отключат электричество.

Так, с 9.00 до 18.00 свет пропадет по адресам: улица Гастелло, 17/11, улица Гвардейская, 7, улица Николая Ершова, 54, 56, 58, улица Искра, 8, 10б, 12, 23, 23а, улица Патриса Лумумбы, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, улица Шуртыгина, 4.

Отключение произойдет по причине проведения планового ремонта ЛЭП, оборудования трансформаторных подстанций, а также технического обслуживания оборудования распределительных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU