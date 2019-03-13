В мае президент Татарстана поедет в США

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-13T11:38:19+03:00

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14 мая президент Татарстана Рустам Минниханов посетит американский Хьюстон, что в штате Техас. Об этом ТАСC сообщил Генконсул России в этом городе Александр Писарев.

По его словам, глава республики прибудет в США вместе с бизнес-делегацией. В одном из отелей в центре города запланирована встреча с представителями деловых кругов. Будут обсуждаться совместные проекты. В частности, речь пойдет о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, химпроме, сельском хозяйстве и медицине.

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ИСТОЧНИК KP.RU