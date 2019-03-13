В Набережных Челнах женщину выселили из квартиры за антисанитарию и 480 тысяч рублей долга за ЖКУ
Суд Набережных Челнов выселил из квартиры женщину без предоставления ей другого жилья. Причиной такого решения стало бесхозяйственное отношение к жилому помещению и более 480 тысяч рублей долга за ЖКУ.
Женщина жила там более 35 лет. До последнего момента она занимала две комнаты трешке с собакой и несовершеннолетними детьми, в отношении которых она была ранее лишена родительских прав. К слову, именно за детьми документально и было закреплены комнаты.
21 марта 2018 года в квартире был проведен осмотр.Там была зафиксирована грязь, беспорядок и зловоние. На предписание о устранении нарушений женщина никак не отреагировала.
В ноябре была проведена повторная проверка, которая показала, что в квартире стоит едкий запах гнили и собаки, нет обоев и местами отсутствует линолеум. Также там были отключены газ, вода и электричество.
- В суде женщина указала, что собака выгуливается на улице, дети находятся у опекунов, квартира находится в не очень хорошем состоянии, - сообщает пресс-служба суда.
ИСТОЧНИК KP.RU