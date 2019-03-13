В Набережных Челнах женщину выселили из квартиры за антисанитарию и 480 тысяч рублей долга за ЖКУ

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-13T11:57:52+03:00

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Суд Набережных Челнов выселил из квартиры женщину без предоставления ей другого жилья. Причиной такого решения стало бесхозяйственное отношение к жилому помещению и более 480 тысяч рублей долга за ЖКУ.

Женщина жила там более 35 лет. До последнего момента она занимала две комнаты трешке с собакой и несовершеннолетними детьми, в отношении которых она была ранее лишена родительских прав. К слову, именно за детьми документально и было закреплены комнаты.

21 марта 2018 года в квартире был проведен осмотр.Там была зафиксирована грязь, беспорядок и зловоние. На предписание о устранении нарушений женщина никак не отреагировала.

В ноябре была проведена повторная проверка, которая показала, что в квартире стоит едкий запах гнили и собаки, нет обоев и местами отсутствует линолеум. Также там были отключены газ, вода и электричество.

- В суде женщина указала, что собака выгуливается на улице, дети находятся у опекунов, квартира находится в не очень хорошем состоянии, - сообщает пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU