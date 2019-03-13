2019-03-13T10:44:28+03:00
Общество

В Татарстане построят три новых сельских клуба за 20,06 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура»

Они расположатся в Альметьевском, Алексеевском и Мензелинском районах республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Деньги будут выделены из федерального бюджетаДеньги будут выделены из федерального бюджетаФото: Алексей ОСИПОВ
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В 2019 года в Татарстане построят три новых сельских клуба. 20,06 миллиона рублей на них были выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Об этом на встрече с журналистами рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

В частности, она отметила, что клубы расположатся в Альметьевском, Алексеевском и Мензелинском районах республики.

Известно, что нацпроект "Культура" состоит из трех федеральных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура"

ИСТОЧНИК KP.RU

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