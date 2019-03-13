Благодаря приставам Татарстана погашены долги по алиментам на сумму более 23 миллионов рублей
В Татарстане с 5 февраля по 5 марта проводилась акция «Вспомни о ребенке – заплати алименты». По ее итогам приставам удалось взыскать с должников более 23,5 миллионов рублей задолженностей по алиментам.
В ходе этой акции еженедельно проводились рейдовые мероприятия, благодаря им было составлено 88 актов описи и ареста имущества неплательщиков алиментов. Сумма этого имущества достигла 1 миллиона 280 тысяч рублей. За время акции 328 граждан за неуплату алиментов привлечены к административной ответственности и 90 - к уголовной ответственности.
Напомним, что среднестатистический неплательщик алиментов в Татарстане - мужчина в возрасте 30-42 лет. Таких в республике более 11 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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