2019-03-13T10:08:14+03:00
Общество

Благодаря приставам Татарстана погашены долги по алиментам на сумму более 23 миллионов рублей

Подведены итоги акции «Вспомни о ребенке – заплати алименты»
Лика ИСАЕВА
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Приставы взыскали с должников по алиментам более 23 миллионов рублейПриставы взыскали с должников по алиментам более 23 миллионов рублейФото: Из материалов пресс-службы
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В Татарстане с 5 февраля по 5 марта проводилась акция «Вспомни о ребенке – заплати алименты». По ее итогам приставам удалось взыскать с должников более 23,5 миллионов рублей задолженностей по алиментам.

В ходе этой акции еженедельно проводились рейдовые мероприятия, благодаря им было составлено 88 актов описи и ареста имущества неплательщиков алиментов. Сумма этого имущества достигла 1 миллиона 280 тысяч рублей. За время акции 328 граждан за неуплату алиментов привлечены к административной ответственности и 90 - к уголовной ответственности.

Напомним, что среднестатистический неплательщик алиментов в Татарстане - мужчина в возрасте 30-42 лет. Таких в республике более 11 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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