2019-03-13T09:44:54+03:00
Происшествия

В Казани "Лада Приора" проехала на "красный", пострадали три человека

Авария произошла в Кировском районе столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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На место аварии вызывали медиков и полициюНа место аварии вызывали медиков и полициюФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 марта в 21.40 на перекрестке улиц Горьковское шоссе и Можайского в Кировском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 30-летний водитель отечественной легковушки "Лада Приора" выскочил на "красный" сигнал светофора и врезался в "Хёндэ Грета". Иномаркой управлял 50-летний водитель.

- В результате столкновения травмы получили водитель и две пассажирки иномарки, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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