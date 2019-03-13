В Казани "Лада Приора" проехала на "красный", пострадали три человека
Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 марта в 21.40 на перекрестке улиц Горьковское шоссе и Можайского в Кировском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 30-летний водитель отечественной легковушки "Лада Приора" выскочил на "красный" сигнал светофора и врезался в "Хёндэ Грета". Иномаркой управлял 50-летний водитель.
- В результате столкновения травмы получили водитель и две пассажирки иномарки, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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