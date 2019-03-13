В Татарстане мужчина упал в погреб, вытаскивали его спасатели

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-13T09:13:46+03:00

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ЧП в частном доме на улице Ягодной в Лениногорске произошло во вторник, 12 марта, в 11.45. В погреб упал и не смог выбраться обратно 59-летний мужчина. Родственникам пришлось вызывать спасателей, чтобы вызволить его из западни.

На место прибыли сотрудники ЗПСО-7 МЧС Татарстана. Они сумели быстро достать из погреба пострадавшего и передали его прибывшей к доме бригаде скорой медицинской помощи.

Напомним, что 12 марта дежурные подразделения ПСС МЧС Татарстана выезжали на ЧП 10 раз. Из них: на разблокировку двери – четыре раза, на транспортировку больного – четыре раза, на подъем павшего в погреб человека – один раз, на прочие – 1 раз. На профилактические работы – 14 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU