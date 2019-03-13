В Казани провели уникальную операцию 12-летнему пациенту

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-13T08:47:03+03:00

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Сложную операцию на селезенке 12-летнему пациенту ДРКБ провели хирурги. Мальчик страдает наследственным заболеванием – сфероцитоз. Заболевание сложное, приводит к анемии.

- Сфероцитоз встречается не часто, - сообщили в пресс-службе минздрава Татарстана. - Существует две методики операции: открытая – выполняется разрез и удаляется селезенка, и закрытая – лапароскопический способ, при котором выполняются небольшие проколы, но в отличие от традиционного способа, не требуется какая-либо интенсивная послеоперационная терапия. При такой операции ребёнок быстрее восстанавливается, швы косметические и менее заметны.

Мальчика осматривали медики из другого региона, и они предложили такую операцию: выполнить закупорку селезеночной артерии. Это привело бы к гибели селезёнки, но повторный кризис заболевания был бы неизбежен.

Рассмотрев все имеющиеся варианты, в том числе пересадку органа, специалисты ДРКБ приняли решение полного удаления селезёнки лапароскопическим способом. Сейчас ребенок уже проходит курс реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU