В Татарстане директора фирмы и чиновников заподозрили в крупном мошенничестве
В отношении директора и учредителя ООО «Управление» Рафаэля Габдрахманова возбуждено уголовное дело за особо крупное мошенничество. Также идет следствие и по факту превышения служебных полномочий, которое совершили пока еще неустановленные чиновники из администрации Балтасинского района.
По версии следствия, в ноябре-декабре 2005 года директор банкротящегося ОАО «Балтасинская сельхозтехника» Габдрахманов и неустановленные лица, в том числе из администрации Балтасинского района, провели фиктивный аукцион по продаже имущества должника.
Таким образом ООО «Управление» незаконно купило ремонтную мастерскую в селе Карелино за 356 тысяч рублей. В то время как ее только предполагаемая рыночная стоимость составляла 6,7 млн рублей.
Также в рамках фиктивного аукциона ООО «Управление» были проданы здания клуба, магазина и прачки. И это при том, что собственностью должника они не являлись.
- Причастность к совершению преступления Габдрахманов не признал, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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