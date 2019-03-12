В Татарстане директора фирмы и чиновников заподозрили в крупном мошенничестве

СЕГОДНЯ 19:00 2019-03-12T19:00:17+03:00

Единственный пока известный фигурант дела свою причастность к махинациям не признал. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Утверждается, что с помощью фиктивных аукционов произошла продажа недвижимости на миллионы рублей

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В отношении директора и учредителя ООО «Управление» Рафаэля Габдрахманова возбуждено уголовное дело за особо крупное мошенничество. Также идет следствие и по факту превышения служебных полномочий, которое совершили пока еще неустановленные чиновники из администрации Балтасинского района.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2005 года директор банкротящегося ОАО «Балтасинская сельхозтехника» Габдрахманов и неустановленные лица, в том числе из администрации Балтасинского района, провели фиктивный аукцион по продаже имущества должника.

Таким образом ООО «Управление» незаконно купило ремонтную мастерскую в селе Карелино за 356 тысяч рублей. В то время как ее только предполагаемая рыночная стоимость составляла 6,7 млн рублей.

Также в рамках фиктивного аукциона ООО «Управление» были проданы здания клуба, магазина и прачки. И это при том, что собственностью должника они не являлись.

- Причастность к совершению преступления Габдрахманов не признал, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU