В Чувашии по факту обрушения школы возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-12T18:45:16+03:00

В частности, у следствия есть вопросы к тем, кто принимал здание накануне учебного года

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По факту частичного обрушения школы в деревне Большие Чаки Урмарского района, которое произошло 10 марта, возбуждено уголовное дело по статье "халатность". По счастливой случайности, никто не пострадал. Детей перевели в школы соседних деревень.

Как считает следствие, обрушение здания произошло в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей лицами, ответственными за обследование его технического состояния. Проверку школа проходило накануне нового учебного года 2018-2019, и тогда специалисты не выявили признаков нарушения целостности конструкций.

- Это бездействие подвергло постоянной опасности жизнь и здоровье учащихся, а также работников школы. Кроме того, это повлекло причинение крупного ущерба администрации Урмарского района на сумму более 7 миллионов 300 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU