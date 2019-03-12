В Чувашии по факту обрушения школы возбудили уголовное дело
По факту частичного обрушения школы в деревне Большие Чаки Урмарского района, которое произошло 10 марта, возбуждено уголовное дело по статье "халатность". По счастливой случайности, никто не пострадал. Детей перевели в школы соседних деревень.
Как считает следствие, обрушение здания произошло в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей лицами, ответственными за обследование его технического состояния. Проверку школа проходило накануне нового учебного года 2018-2019, и тогда специалисты не выявили признаков нарушения целостности конструкций.
- Это бездействие подвергло постоянной опасности жизнь и здоровье учащихся, а также работников школы. Кроме того, это повлекло причинение крупного ущерба администрации Урмарского района на сумму более 7 миллионов 300 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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