С виртуальным чиновником мэрии Иннополиса теперь можно общаться голосовыми сообщениями
Виртуального чиновника из татарстанского Иннополиса усовершенствовали. Теперь с ботом Инной (@InnaHelpBot) можно общаться, не только печатая запрос - у нее появилась возможность текстового ответа на голосовое сообщение.
В дальнейшем планируется «научить» виртуального чиновника обрабатывать информацию при обращении по телефону. Создатели бота - выпускники Университета Иннополис, уже работают над этим.
К слову, еще до улучшения в виде общения голосовыми сообщениями Инна в 2018 году 22 тысячи обращений от жителей и гостей татарстанского города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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