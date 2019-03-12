2019-03-12T18:28:13+03:00
Наука

С виртуальным чиновником мэрии Иннополиса теперь можно общаться голосовыми сообщениями

Еще до этого усовершенствования в 2018 году Инна обработала 22 тысячи обращений от жителей и гостей татарстанского города
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: innopolis.rif.ruФото: innopolis.rif.ru
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Виртуального чиновника из татарстанского Иннополиса усовершенствовали. Теперь с ботом Инной (@InnaHelpBot) можно общаться, не только печатая запрос - у нее появилась возможность текстового ответа на голосовое сообщение.

В дальнейшем планируется «научить» виртуального чиновника обрабатывать информацию при обращении по телефону. Создатели бота - выпускники Университета Иннополис, уже работают над этим.

К слову, еще до улучшения в виде общения голосовыми сообщениями Инна в 2018 году 22 тысячи обращений от жителей и гостей татарстанского города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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