2019-03-12T18:17:33+03:00
Происшествия

За "минирование" домов в Казани и Санкт-Петербурге задержали жителя Башкирии

Мужчину вычислили и сняли с поезда
Лика ИСАЕВА
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Злоумышленника задержали.Злоумышленника задержали.
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Накануне Международного женского дня - 8 марта, в Санкт-Петербурге и Казани сотрудники правоохранительных органов проводили эвакуацию и тщательный осмотр 18 домов. Неизвестный позвонил по телефону "112" и сообщил, что эти здания в ближайшее время взлетят на воздух.

Звонок и сообщение о террористическом акте оказались ложными, и по факту этого сообщения возбудили уголовное дело.

Злоумышленника установили быстро. 31-летнего жителя Башкирии задержали во время посадки в поезд на Московском вокзале Северной столицы. Выяснилось, что ранее он уже был несколько раз судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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