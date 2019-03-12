За "минирование" домов в Казани и Санкт-Петербурге задержали жителя Башкирии

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-12T18:17:33+03:00

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Накануне Международного женского дня - 8 марта, в Санкт-Петербурге и Казани сотрудники правоохранительных органов проводили эвакуацию и тщательный осмотр 18 домов. Неизвестный позвонил по телефону "112" и сообщил, что эти здания в ближайшее время взлетят на воздух.

Звонок и сообщение о террористическом акте оказались ложными, и по факту этого сообщения возбудили уголовное дело.

Злоумышленника установили быстро. 31-летнего жителя Башкирии задержали во время посадки в поезд на Московском вокзале Северной столицы. Выяснилось, что ранее он уже был несколько раз судим.

ИСТОЧНИК KP.RU