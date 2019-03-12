В Татарстане театры договорились о создании фонда для поддержки своих ветеранов

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-12T17:53:20+03:00

Об этом во время встречи с журналистами рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова

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В министерстве культуры Татарстана прошла встреча главы ведомства Ирады Аюповой и журналистов. Во время беседы Аюпова раскрыла итоги встречи с директорами театров, которая состоялась накануне.

- Выяснилось, что у нас существует актуальная проблема на современном этапе - судьба артистов старшего поколения, - рассказала министр. - Они чаще всего не задействованы в спектаклях, и очень нуждаются в финансовой поддержки по разным направлениям, например, медицинской.

Во время встречи представители театров сошлись во мнение, что необходимо организовывать Фонд поддержки сотрудников. Поступления в Фонд будут от доходов театров. Эта сумма не превысит 1% и в денежном эквиваленте общая сумма за год, по мнению Аюповой, не превысит трех миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU