2019-03-12T17:29:30+03:00
Происшествия

Житель Чувашии приговорен к колонии строгого режима за кражу двух гусей

Стоимость похищенных птиц оценили в 1 400 рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Приговор укравшему птиц пока не вступил в законную силу.Приговор укравшему птиц пока не вступил в законную силу.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Как ни странно, но дело Паниковского продолжает жить. Так, житель Цивильского района Чувашии был признан виновным в краже гусей.

Как следует из материалов уголовного дела, 8 ноября прошлого года средь бела дня в поселке Опытный мужчина подошел к чужому сараю. Он проник внутрь, разломав крышу.

В результате он смог похитить из сарая двух гусей, каждый стоимостью 700 рублей. Так, что потерпевшей владелице птиц был причинен ущерб на 1 400 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «кража».

- В итоге суд приговорил мужчину шести месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в МВД Чувашии. - Приговор пока не вступил в законную силу.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане директора фирмы и чиновников заподозрили в крупном мошенничестве
В Чувашии по факту обрушения школы возбудили уголовное дело
С виртуальным чиновником мэрии Иннополиса теперь можно общаться голосовыми сообщениями
За "минирование" домов в Казани и Санкт-Петербурге задержали жителя Башкирии
В Татарстане театры договорились о создании фонда для поддержки своих ветеранов
УНИКС сыграет с краснодарским «Локомотивом» третий раз за неделю
Татарстанец, задолжавший по алиментам почти миллион рублей, приговорен к колонии строгого режима
В Татарстане ожидают сильную гололедицу и ветер до 20 м/с
Татарстанский хоккеист стал чемпионом Универсиады-2019 в составе сборной России
13 и 14 марта в Набережных Челнах предупреждают об отключении теле- и радиопрограмм
Житель Чувашии, избивший сотрудницу кафе и полицейского, отделался условным сроком
Совместное предприятие по выращиванию мяса птицы высшего качества: в Казани обсудили сотрудничество Татарстана и Японии
На должность директора Казанского цирка претендует один кандидат
Казанский вуз готов заплатить за совместную скульптуру Льва Толстого и Габдуллы Тукая 7,5 миллионов рублей
В Татарстане по факту обнаружения тела женщины на обочине трасы возбудили уголовное дело
В Татарстане предложили создать должность школьного омбудсмена
В Казани водитель сбил 93-летнюю пенсионерку и скрылся
13 марта в двух районах Казани без света оставят дачи и ряд жилых домов
Жители Чувашии, которые вывезли человека в лес, связали, избили и вымогали деньги, отделались условным сроком
В ряде домов Авиастроительного района Казани почти на сутки пропадет вода
В казанском ЖК «Салават Купере» начали строит три новых детских садика
С 15 апреля на дорогах Татарстана ограничат движение грузовиков
Казань вошла в топ-5 городов претендентов на право называться Европейской молодежной столицей 2022 года
В Татарстане бухгалтера оштрафовали за сочувствие должнику
Экс-глава Роспотребнадзора России предложил создать в Татарстане ассоциацию домашних пекарей
В Набережных Челнах спасатели вытащили из колодца караульную собаку