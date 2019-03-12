Житель Чувашии приговорен к колонии строгого режима за кражу двух гусей
Как ни странно, но дело Паниковского продолжает жить. Так, житель Цивильского района Чувашии был признан виновным в краже гусей.
Как следует из материалов уголовного дела, 8 ноября прошлого года средь бела дня в поселке Опытный мужчина подошел к чужому сараю. Он проник внутрь, разломав крышу.
В результате он смог похитить из сарая двух гусей, каждый стоимостью 700 рублей. Так, что потерпевшей владелице птиц был причинен ущерб на 1 400 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «кража».
- В итоге суд приговорил мужчину шести месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в МВД Чувашии. - Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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