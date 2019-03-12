В Татарстане ожидают сильную гололедицу и ветер до 20 м/с

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-12T16:04:15+03:00

Также ожидаются осадки, которые прекратятся в пятницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

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По информации Гидрометцентра Татарстана, вечером 12 марта, а также ночью и днем 13 марта на территории республики ожидается сильная гололедица на дорогах, в темное время суток местами метель и сильный ветер порывами 15-20 м/с (в Казани до 16 м/с).

Днем в среду в Татарстане также прогнозируется небольшой и мокрый снег. Максимум, что покажут столбики термометра так это от -3 до +2 (в Казани от -1 до +1).

В четверг, 14 марта, на территории республики в большинстве районов ожидается снег, ветер уже будет умеренный. Днем максимум от 0 до -4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

В пятницу днем осадков не прогнозируется. Максимальная температура воздуха от 0 до -5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU