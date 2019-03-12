В Татарстане ожидают сильную гололедицу и ветер до 20 м/с
По информации Гидрометцентра Татарстана, вечером 12 марта, а также ночью и днем 13 марта на территории республики ожидается сильная гололедица на дорогах, в темное время суток местами метель и сильный ветер порывами 15-20 м/с (в Казани до 16 м/с).
Днем в среду в Татарстане также прогнозируется небольшой и мокрый снег. Максимум, что покажут столбики термометра так это от -3 до +2 (в Казани от -1 до +1).
В четверг, 14 марта, на территории республики в большинстве районов ожидается снег, ветер уже будет умеренный. Днем максимум от 0 до -4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.
В пятницу днем осадков не прогнозируется. Максимальная температура воздуха от 0 до -5 градусов.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»