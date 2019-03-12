Татарстанский хоккеист стал чемпионом Универсиады-2019 в составе сборной России

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-12T15:41:59+03:00

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Мужская студенческая сборная России обыграла Словакию в хоккейном турнире на Универсиаде-2019 в Красноярске со счетом 2:1.

На 36-ой минуте встречи счет открыла сборная России, шайбу забросил Максим Джиошвили. Меньше чем через две минуты словаки сравняли счет. В начале третьего отрезка российская сборная установила победный счет благодаря голу Дмитрия Колготина.

В составе российской сборной на Универсиаде-2019 в Красноярске играл хоккеист альметьевского «Нефтяника» Александр Сорокин. На турнире спортсмен выступил ассистентом капитана национальной команды и записал на свой счет 2 шайбы.

Эта медаль восьмая и заключительная для татарстанских спортсменов на Универсиаде-2019 в Красноярске. В активе татарстанцев 4 «золота», 3 «серебра» и 1 «бронза» в 5 видах спорта, сообщили в пресс-службе министерства спорта республики.

ИСТОЧНИК KP.RU