13 и 14 марта в Набережных Челнах предупреждают об отключении теле- и радиопрограмм

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-12T15:25:32+03:00

В марте отключении теле- и радиопрограмм запланировано еще в 16 населенных пунктах республики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Причем это коснется не только аналогового, но и эфирного вещания

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Минсвязи Татарстана предупреждает жителей Набережных Челнов об отключении теле- и радиопрограмм.

Дело в том, что 13 и 14 марта на мачте городского телецентра запланированы работы, из-за которых с 8.00 до 18.00 не будет аналогового и эфирного вещания.

Итак, в список отключаемых каналов попали: «Первый канал», «Россия 1+ Татарстан», «Матч ТВ», «ТНВ», «Звезда», «Радио России+ Радио Татарстана», «Радио «Маяк», радио «Вести ФМ», «Болгар радиосы», «Ретро-ФМ» и «Дорожное радио».

К слову, это коснется и пакета программ первого, а также второго мультиплексов.

Также, согласно сообщению Минсвязи Татарстана, в марте из-за все тех же ремонтных работ отключением программ аналогового, цифрового эфирного телевидения и радиовещания запланировано еще в 16 населенных пунктах республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU