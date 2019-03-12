13 и 14 марта в Набережных Челнах предупреждают об отключении теле- и радиопрограмм
Минсвязи Татарстана предупреждает жителей Набережных Челнов об отключении теле- и радиопрограмм.
Дело в том, что 13 и 14 марта на мачте городского телецентра запланированы работы, из-за которых с 8.00 до 18.00 не будет аналогового и эфирного вещания.
Итак, в список отключаемых каналов попали: «Первый канал», «Россия 1+ Татарстан», «Матч ТВ», «ТНВ», «Звезда», «Радио России+ Радио Татарстана», «Радио «Маяк», радио «Вести ФМ», «Болгар радиосы», «Ретро-ФМ» и «Дорожное радио».
К слову, это коснется и пакета программ первого, а также второго мультиплексов.
Также, согласно сообщению Минсвязи Татарстана, в марте из-за все тех же ремонтных работ отключением программ аналогового, цифрового эфирного телевидения и радиовещания запланировано еще в 16 населенных пунктах республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU