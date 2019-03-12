2019-03-12T15:25:32+03:00
Общество

13 и 14 марта в Набережных Челнах предупреждают об отключении теле- и радиопрограмм

Причем это коснется не только аналогового, но и эфирного вещания
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В марте отключении теле- и радиопрограмм запланировано еще в 16 населенных пунктах республики.В марте отключении теле- и радиопрограмм запланировано еще в 16 населенных пунктах республики.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Минсвязи Татарстана предупреждает жителей Набережных Челнов об отключении теле- и радиопрограмм.

Дело в том, что 13 и 14 марта на мачте городского телецентра запланированы работы, из-за которых с 8.00 до 18.00 не будет аналогового и эфирного вещания.

Итак, в список отключаемых каналов попали: «Первый канал», «Россия 1+ Татарстан», «Матч ТВ», «ТНВ», «Звезда», «Радио России+ Радио Татарстана», «Радио «Маяк», радио «Вести ФМ», «Болгар радиосы», «Ретро-ФМ» и «Дорожное радио».

К слову, это коснется и пакета программ первого, а также второго мультиплексов.

Также, согласно сообщению Минсвязи Татарстана, в марте из-за все тех же ремонтных работ отключением программ аналогового, цифрового эфирного телевидения и радиовещания запланировано еще в 16 населенных пунктах республики.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УНИКС сыграет с краснодарским «Локомотивом» третий раз за неделю
Татарстанец, задолжавший по алиментам почти миллион рублей, приговорен к колонии строгого режима
В Татарстане ожидают сильную гололедицу и ветер до 20 м/с
Татарстанский хоккеист стал чемпионом Универсиады-2019 в составе сборной России
Житель Чувашии, избивший сотрудницу кафе и полицейского, отделался условным сроком
Совместное предприятие по выращиванию мяса птицы высшего качества: в Казани обсудили сотрудничество Татарстана и Японии
На должность директора Казанского цирка претендует один кандидат
Казанский вуз готов заплатить за совместную скульптуру Льва Толстого и Габдуллы Тукая 7,5 миллионов рублей
В Татарстане по факту обнаружения тела женщины на обочине трасы возбудили уголовное дело
В Татарстане предложили создать должность школьного омбудсмена
В Казани водитель сбил 93-летнюю пенсионерку и скрылся
13 марта в двух районах Казани без света оставят дачи и ряд жилых домов
Жители Чувашии, которые вывезли человека в лес, связали, избили и вымогали деньги, отделались условным сроком
В ряде домов Авиастроительного района Казани почти на сутки пропадет вода
В казанском ЖК «Салават Купере» начали строит три новых детских садика
С 15 апреля на дорогах Татарстана ограничат движение грузовиков
Казань вошла в топ-5 городов претендентов на право называться Европейской молодежной столицей 2022 года
В Татарстане бухгалтера оштрафовали за сочувствие должнику
Экс-глава Роспотребнадзора России предложил создать в Татарстане ассоциацию домашних пекарей
В Набережных Челнах спасатели вытащили из колодца караульную собаку