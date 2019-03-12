Житель Чувашии, избивший сотрудницу кафе и полицейского, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-12T15:04:20+03:00

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Жителя поселка Урмары Урмарского района Чувашии признали виновным в побоях и применении насилия в отношении представителя власти.

Как следует из материалов уголовного дела, 27 ноября прошедшего года в своем поселке мужчина по пьяни устроил в кафе нешуточный скандал с сотрудницей заведения. Причина конфликта была в том, что в данном общепите осужденного не могли рассчитать по банковской карте, так как такой возможности там не имелось.

В результате разъяренный клиент несколько раз ударил рукой по лицу сотрудницы кафе. По сообщению об этом на место прибыл полицейский.

Но в ответ на заданные им вопросы мужчина также съездил стражу порядку рукой по лицу. Дебошир был доставлен в местный отдел полиции. Там он снова ударил того самого правоохранителя – в этот раз рукой в живот.

- В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Данный приговор еще не вступил в свою законную силу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU