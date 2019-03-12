2019-03-12T17:01:16+03:00
Спорт

УНИКС сыграет с краснодарским «Локомотивом» третий раз за неделю

Победитель этого матча пройдет в полуфинал Кубка Европы
Наиля ГАЛИМОВА
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Команды вновь встретятся уже 16 марта в Краснодаре в матче Единой лиги ВТБ.Команды вновь встретятся уже 16 марта в Краснодаре в матче Единой лиги ВТБ.Фото: Алина НИЗАМОВА
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13 марта казанский УНИКС дома примет «Локомотив-Кубань». Это уже третья встреча команд за неделю. В первом матче четвертьфинала Еврокубка УНИКС на своем паркете одолел гостей из Краснодара, затем «Локомотив» взял реванш.

– В целом, мы очень плохо сыграли в нападении, - признал после поражения в Краснодаре главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис, - Поэтому нам нужно укрепить нападение и сконцентрироваться на третьей игре. Хозяева играли более уверенно и агрессивно в защите.

Теперь победителя этой игры ждет встреча с испанской «Валенсией» в полуфинале турнира. Но кто бы ни победил в Казани, команды вновь встретятся уже 16 марта в Краснодаре в матче Единой лиги ВТБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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