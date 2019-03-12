Совместное предприятие по выращиванию мяса птицы высшего качества: в Казани обсудили сотрудничество Татарстана и Японии
В этот вторник во Дворце земледельцев первый замглавы Минсельхоза Татарстана Николай Титов встретился с делегацией из Японии во главе с гендиректором JFR Co., Ltd Хироши Миязаки.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в аграрной сфере.
Так, в частности речь шла о проекте по локализации высокотехнологичного производства кормовой пребиотической добавки для птиц, которая позволит полностью отказаться от применения антибиотиков; создание в Татарстане совместного предприятия по выращиванию мяса птицы высшего качества и ее экспорт; внедрении технологии очитки сточных вод на сельхозпредприятиях и проекте по выращиванию в теплицах экологически чистой продукции без использования почвы.
- Обеспечение совместного производства качественной, экологически чистой продукции и выход на азиатские рынки – перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества. Мы готовы над этим работать, - отметил в ходе встречи Николай Титов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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