Совместное предприятие по выращиванию мяса птицы высшего качества: в Казани обсудили сотрудничество Татарстана и Японии

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-12T14:54:07+03:00

Также шла речь о выпуске в республике кормовой добавки без антибиотиков

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В этот вторник во Дворце земледельцев первый замглавы Минсельхоза Татарстана Николай Титов встретился с делегацией из Японии во главе с гендиректором JFR Co., Ltd Хироши Миязаки.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в аграрной сфере.

Так, в частности речь шла о проекте по локализации высокотехнологичного производства кормовой пребиотической добавки для птиц, которая позволит полностью отказаться от применения антибиотиков; создание в Татарстане совместного предприятия по выращиванию мяса птицы высшего качества и ее экспорт; внедрении технологии очитки сточных вод на сельхозпредприятиях и проекте по выращиванию в теплицах экологически чистой продукции без использования почвы.

- Обеспечение совместного производства качественной, экологически чистой продукции и выход на азиатские рынки – перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества. Мы готовы над этим работать, - отметил в ходе встречи Николай Титов.

ИСТОЧНИК KP.RU