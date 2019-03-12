На должность директора Казанского цирка претендует один кандидат
Это сын бывшего его руководителя Рамиль Шарифуллин
Фото: Алина НИЗАМОВА
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Как стало известно на встрече журналистов с главой Минкульта Татарстана Ирадой Аюповой, на должность директора Казанского цирка претендует один кандидат. До этого было пять человек. Но в итоге остановились на двух из них. На сыне бывшего директора Рамиле Шарифуллине, а также на дрессировщике тигров и носорогов Сергее Нестерове.
Однако, по словам татарстанского министра, последний взял самоотвод. Так, что видимо без вариантов – директором Казанского цирка может снова стать представитель семьи Шарифуллиных.
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ИСТОЧНИК KP.RU