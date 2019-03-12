Казанский вуз готов заплатить за совместную скульптуру Льва Толстого и Габдуллы Тукая 7,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-12T14:06:16+03:00

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КФУ готов заплатить 7 543 775 рублей за изготовление, а также установку совместной скульптуры Льва Толстого и Габдуллы Тукая. Данная информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию на постаменте радиусом 2 метра должны расположиться двухметровые фигуры писателей и фигура девочки высотой в 1,4 метра. Рядом с ними установят и гигансткий подсолнух. Вся эта композиция должна красоваться на фоне раскрытой книги, высота которой 3,5 метра, а ширина 4 метра. Там будут вписаны названия произведений Толстого и Тукая. При этом в руках девочки будут находиться два букваря на татарском и русском языках. Кроме того, подсолнух решено украсить буквами из русского и арабского алфавита. Все это должно быть сделано из материала, передающего фактуру и текстуру белого мрамора.

Это скульптурная группа в итоге будет размещена в холле здания КФУ на улице Татарстан. Победитель тендера должен ее изготовить в течение 100 дней и не более со дня заключения договора.

ИСТОЧНИК KP.RU