В Татарстане по факту обнаружения тела женщины на обочине трасы возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-12T13:38:47+03:00

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Накануне днем, 11 марта, в Зеленодольском районе Татарстана на обочине трассы Москва-Уфа дорожные рабочие обнаружили тело женщины. На вид ей приблизительно 30 лет. По предварительным данным, она была задушена веревкой. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

- Предположительно, смерть потерпевшей наступила не менее месяца назад. На руке имеется татуировка в виде розы. Была одета в темную куртку с меховым воротником, болоньевые штаны и зимние сапоги, - сообщают в следственном комитете Татарстана. – Всем, кто располагает какой-либо информацией об этой женщине, нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU