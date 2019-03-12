В Татарстане предложили создать должность школьного омбудсмена

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-12T13:13:10+03:00

Эту инициативу поддержала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все из-за конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях

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На очередном заседании Комитета по социальной политике Госсовета Татарстана заместитель его председателя Татьяна Воропаева предложила создать в республике должность школьного омбудсмена.

По ее мнению, это нужно сделать с учетом большого процента обращений из общеобразовательных учреждений насчет конфликтных ситуаций.

Эту инициативу поддержала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина, так как это должно способствовать разрешению школьных конфликтов.

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ИСТОЧНИК KP.RU