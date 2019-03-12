В Татарстане предложили создать должность школьного омбудсмена
Все из-за конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях
Эту инициативу поддержала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
На очередном заседании Комитета по социальной политике Госсовета Татарстана заместитель его председателя Татьяна Воропаева предложила создать в республике должность школьного омбудсмена.
По ее мнению, это нужно сделать с учетом большого процента обращений из общеобразовательных учреждений насчет конфликтных ситуаций.
Эту инициативу поддержала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина, так как это должно способствовать разрешению школьных конфликтов.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU