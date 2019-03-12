В Казани водитель сбил 93-летнюю пенсионерку и скрылся

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-12T12:54:36+03:00

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Наезд на пожилую женщину в столице Татарстана произошел еще 10 марта. В тот день в 20.30 во дворе дома №129 на улице Юлиуса Фучика неизвестный водитель сбил 93-летнюю пенсионерку. Пострадавшая получила травму бедра, а водитель в нарушении правил скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

- Просьба очевидцев данного ДТП позвонить по телефонам: 8 (843) 533-38-19, 8 (843) 533-38-48, - призывает Госавтоинспекция Казани.

Всего же по данным ведомства, за прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 176 ДТП, из них 4 происшествия с пострадавшими – наезд на пешехода, 2 столкновения автотранспорта и наезд на стоящий транспорт. В результате один водитель погиб, а один пешеход, 4 пассажира (в том числе ребенок) и 3 водителя получили различные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU