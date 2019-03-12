13 марта в двух районах Казани без света оставят дачи и ряд жилых домов

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-12T12:35:10+03:00

Отключения плановое и связано ремонтом и техническим обслуживанием на сетях

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В эту среду, 13 марта, из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях в двух районах Казани отключат свет.

Так, в Приволжском районе с 9.00 до 17.00 его не будет в садовых некоммерческих товариществах: «Волга», «Дулкын», «Залив», «Ивушка», «Идель», «Наука», «Победа», «Поиск» и «Роса».

А с 9.00 до 18.00 в Советском районе обесточат дома в поселке Нагорный, которые располагаются по улицам: 1-я Малая Дорожная, 1-я Ноксинская, 2-я Малая Дорожная, 2-я Ноксинская, 3-я Клеверная, 3-я Ноксинская, 4-я Ноксинская, Альметьевская, Беломорская, Динамо, Поперечно-Дорожная и Рудная, а также по адресам улица Ноксинская, 2а и 2б.

К слову, в этот же период времени электричество отключат также в садовых некоммерческих товариществах «Медик» и «Персональные пенсионеры».

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ИСТОЧНИК KP.RU