Жители Чувашии, которые вывезли человека в лес, связали, избили и вымогали деньги, отделались условным сроком

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-12T12:19:25+03:00

Лишь их 16-летний соучастник был отправлен в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

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Вымогательство и грабеж – в этом, в зависимости от роли каждого, признали виновными двоих жителей города Алатыря в возрасте 16-ти и 17-ти лет, а также 22-летнего безработного из села Алтышево.

В ночь на 5 октября прошлого года данная троица вывезла на автомобиле из города Алатыря 19-летнего потерпевшего. Приехав в безлюдную лесопосадку жертве связали руки и ноги, а после начали избивать.

При этом младшие соучастники угрожали убийством, требуя в течение недели передать им 300 тысяч рублей. Учитывая обстановку потерпевший вынужден был согласиться. Помимо этого, 16-летний злоумышленник забрал у него мобильный телефон.

- В итоге суд приговорил молодых людей в возрасте 17-ти и 22-х лет к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно, а их 16-летнего соучастника поместил в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 18-ти лет, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU