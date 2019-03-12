2019-03-12T11:56:20+03:00
Общество

В ряде домов Авиастроительного района Казани почти на сутки пропадет вода

Отключение запланировано на 14 марта
Олег ЛУГОВОЙ
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Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступившим заявкам.Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступившим заявкам.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из-за подключения водопровода к централизованным сетям в Авиастроительном районе столицы Татарстана ряд домов оставят без воды. Причем почти на сутки.

Так, с9.00 14 марта до 6.00 15 марта краны пересохнут по адресам: улица Белинского, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21б, 21б/1, 23, 25, 27, 29, 29а, 29б, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, улица Шадрина, 1.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступившим заявкам, сообщает МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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