В казанском ЖК «Салават Купере» начали строит три новых детских садика

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-12T11:46:13+03:00

Два из них на 260 мест, а один на 220

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Как сообщает инспекция Госстройнадзора Татарстана, к ним поступило извещение о начале строительства трех детских садиков в казанском ЖК «Салават Купере». Возведение дошкольных учреждений ведется в 7, 8 и 11 кварталах. Два детских сада рассчитаны на 260 воспитанников, а один на 220.

- На данных объектах государственный строительный надзор инспекцией ведется в установленном законодательством порядке. Надзор будет осуществляться согласно утвержденным программам проверок, - отметили в инспекции Госстройнадзора Татарстана.

Застройщиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

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ИСТОЧНИК KP.RU