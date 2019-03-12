2019-03-12T11:46:13+03:00
Общество

В казанском ЖК «Салават Купере» начали строит три новых детских садика

Два из них на 260 мест, а один на 220
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: gsn.tatarstan.ruФото: gsn.tatarstan.ru
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Как сообщает инспекция Госстройнадзора Татарстана, к ним поступило извещение о начале строительства трех детских садиков в казанском ЖК «Салават Купере». Возведение дошкольных учреждений ведется в 7, 8 и 11 кварталах. Два детских сада рассчитаны на 260 воспитанников, а один на 220.

- На данных объектах государственный строительный надзор инспекцией ведется в установленном законодательством порядке. Надзор будет осуществляться согласно утвержденным программам проверок, - отметили в инспекции Госстройнадзора Татарстана.

Застройщиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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