2019-03-12T11:20:47+03:00
Авто

С 15 апреля на дорогах Татарстана ограничат движение грузовиков

Это сделают на трассах регионального значения, чтобы уберечь асфальтовое покрытие проезжей части от быстрого разрушения
Олег ЛУГОВОЙ
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Будет запрещено движение машин, будь они с грузом или без него, с массой, приходящейся на ось, свыше 6 тонн.Будет запрещено движение машин, будь они с грузом или без него, с массой, приходящейся на ось, свыше 6 тонн.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Традиционно с наступлением весны в Татарстане вводят ограничение на передвижение большегрузов по дорогам регионального значения. Делается это ради того, чтобы уберечь асфальтовое покрытие проезжей части от быстрого разрушения.

Так, с 15 апреля и по 14 мая в республике запрещено движение машин, будь они с грузом или без него, с массой, приходящейся на ось, свыше 6 тонн. Об этом гласит постановление регионального Кабмина.

Также, согласно ему, временное ограничение на движение грузовиков по татарстанским дорогам введут и с 20 мая по 31 августа. При этом запрет будет действовать лишь при температуре воздуха свыше 32 градусов тепла. Делается это опять же, чтобы сохранить асфальтовое покрытие. Правда, совсем запрещать проезд при этих условиях не будут. Им будет разрешено передвигаться с 22.00 до 10.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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