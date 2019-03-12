СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-12T10:53:52+03:00

Теперь до 26 мая 2019-го нужно презентовать жюри программы мероприятий

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Казань вошла в топ-5 городов претендентов на право называться Европейской молодежной столицей 2022 года.

Вместе с ней за это поборются также Познань (Польша), Бая-Маре (Румыния), Вараждин (Хорватия) и Тирана (Албания). Всего же заявки подавали 12 городов. Отметим, что сейчас звание Европейской молодежной столицы носит Нови Сад (Сербия).

Нынешним же претендентам нужно до 26 мая этого года презентовать жюри программы молодежных культурных, социальных и политических мероприятий, которые проводятся в городе.

Победитель станет известен уже в ноябре. Его назовут во французском Амьене.

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ИСТОЧНИК KP.RU