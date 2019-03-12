2019-03-12T10:53:37+03:00
Происшествия

В Татарстане бухгалтера оштрафовали за сочувствие должнику

Приставы республики составили административный протокол в Спасском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Приставы составили административный протокол на бухгалтераПриставы составили административный протокол на бухгалтераФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Житель Спасского района республики задолжал деньги, и по решению суда должен был их выплачивать. Исполнительный лист поступил в УФССП Татарстана, и пристав направил по месту работы должника постановление о взыскании с его зарплаты денежные средства в счет погашения долга.

Вот только бухгалтер предприятия постановление приставов проигнорировала. Во время проверки работы бухгалтерии должника это выяснилось. Сама женщина, как стало известно "КП-Казань" из собственных источников, посочувствовала мужчине, за что и поплатилась - в отношении ее был составлен административный протокол.

По решению суда женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей. Сразу после этого она перечислила со счета должника его зарплату взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане по факту обнаружения тела женщины на обочине трасы возбудили уголовное дело
В Татарстане предложили создать должность школьного омбудсмена
В Казани водитель сбил 93-летнюю пенсионерку и скрылся
13 марта в двух районах Казани без света оставят дачи и ряд жилых домов
Жители Чувашии, которые вывезли человека в лес, связали, избили и вымогали деньги, отделались условным сроком
В ряде домов Авиастроительного района Казани почти на сутки пропадет вода
В казанском ЖК «Салават Купере» начали строит три новых детских садика
С 15 апреля на дорогах Татарстана ограничат движение грузовиков
Казань вошла в топ-5 городов претендентов на право называться Европейской молодежной столицей 2022 года
Экс-глава Роспотребнадзора России предложил создать в Татарстане ассоциацию домашних пекарей
В Набережных Челнах спасатели вытащили из колодца караульную собаку