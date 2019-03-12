В Татарстане бухгалтера оштрафовали за сочувствие должнику

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-12T10:53:37+03:00

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Житель Спасского района республики задолжал деньги, и по решению суда должен был их выплачивать. Исполнительный лист поступил в УФССП Татарстана, и пристав направил по месту работы должника постановление о взыскании с его зарплаты денежные средства в счет погашения долга.

Вот только бухгалтер предприятия постановление приставов проигнорировала. Во время проверки работы бухгалтерии должника это выяснилось. Сама женщина, как стало известно "КП-Казань" из собственных источников, посочувствовала мужчине, за что и поплатилась - в отношении ее был составлен административный протокол.

По решению суда женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей. Сразу после этого она перечислила со счета должника его зарплату взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU