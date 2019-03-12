В Набережных Челнах спасатели вытащили из колодца караульную собаку
Большую спасательную операцию провели сотрудники МЧС Татарстана в Набережных Челнах. В службу "112" позвонили сотрудники охраны одного из предприятий на ГЭС, которые рассказали, что 8 марта в канализационный колодец-яму провалился служебный пес. Караульную собаку вызволить самостоятельно пытались два дня, но не смогли. Вот и вызвали спасателей.
На место выехала дежурная группа спасателей ЗПСО-6 МЧС Татарстана. Сначала они произвели зачистку колодца от заросших кустарников, и только потом смогли достать собаку и вернуть ее охране предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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