Экс-глава Роспотребнадзора России предложил создать в Татарстане ассоциацию домашних пекарей
В понедельник, 11 марта, в Казани состоялось расширенное заседание Совета по предпринимательству. В ходе него были подняты проблемы самозанятых кондитеров Татарстана. В частности выяснилось, что домашние кондитеры не могут пройти сертификацию, потому что сейчас для них никак не декларированы санитарные нормы.
Одно из возможных решений данной проблемы назвал экс-глава Роспотребнадзора России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, республике необходимо обозначить минимальные санитарные требования к домашней продукции и создать собственную ассоциацию самозанятых кондитеров.
Такое объединение поможет отслеживанию соблюдения нормативов безопасности, а также обучению других пекарей.
ИСТОЧНИК KP.RU