Экс-глава Роспотребнадзора России предложил создать в Татарстане ассоциацию домашних пекарей

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-12T10:35:53+03:00

Такое объединение поможет отслеживанию соблюдения нормативов безопасности, а также обучению других пекарей

Причиной тому послужило то, что самозанятые кондитеры республики не могут пройти сертификацию

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В понедельник, 11 марта, в Казани состоялось расширенное заседание Совета по предпринимательству. В ходе него были подняты проблемы самозанятых кондитеров Татарстана. В частности выяснилось, что домашние кондитеры не могут пройти сертификацию, потому что сейчас для них никак не декларированы санитарные нормы.

Одно из возможных решений данной проблемы назвал экс-глава Роспотребнадзора России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, республике необходимо обозначить минимальные санитарные требования к домашней продукции и создать собственную ассоциацию самозанятых кондитеров.

Такое объединение поможет отслеживанию соблюдения нормативов безопасности, а также обучению других пекарей.

ИСТОЧНИК KP.RU