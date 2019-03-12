2019-03-12T10:35:53+03:00
Общество

Экс-глава Роспотребнадзора России предложил создать в Татарстане ассоциацию домашних пекарей

Причиной тому послужило то, что самозанятые кондитеры республики не могут пройти сертификацию
Алина ГАБДУЛИНА
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Такое объединение поможет отслеживанию соблюдения нормативов безопасности, а также обучению других пекарейТакое объединение поможет отслеживанию соблюдения нормативов безопасности, а также обучению других пекарей
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В понедельник, 11 марта, в Казани состоялось расширенное заседание Совета по предпринимательству. В ходе него были подняты проблемы самозанятых кондитеров Татарстана. В частности выяснилось, что домашние кондитеры не могут пройти сертификацию, потому что сейчас для них никак не декларированы санитарные нормы.

Одно из возможных решений данной проблемы назвал экс-глава Роспотребнадзора России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, республике необходимо обозначить минимальные санитарные требования к домашней продукции и создать собственную ассоциацию самозанятых кондитеров.

Такое объединение поможет отслеживанию соблюдения нормативов безопасности, а также обучению других пекарей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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