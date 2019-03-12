В Татарстане могут создать систему электронных заявлений на зачисление детей в первый класс

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-12T09:48:42+03:00

В 2018 году детский омбудсмен республики получила порядка 2 тысяч жалоб от граждан, а ее общественные помощники еще 300

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина призналась, что в последнее время стало увеличиваться число жалоб от родителей, чьи дети впервые идут в школу. Родители заявляют, что испытывают трудности с записью детей в первый класс. В связи с этим детский омбудсмен предложила создать систему электронных заявлений на зачисление в первый класс с последующим донесением документов. С этой идеей Удачина выступила во вторник, 12 марта, на заседании Комитета Государственного Совета республики по социальной политике.

Известно, что в 2018 году Удачина получила порядка 2 тысяч обращений граждан, а ее общественные помощники еще 300. 31% жалоб был связан с реализацией права детей на образование.

ИСТОЧНИК KP.RU