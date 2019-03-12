В Татарстане вредная привычка едва не погубила 37-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-12T09:35:17+03:00

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Пожар в квартире трехэтажного кирпичного дома в Уруссу Ютазинского района произошел 11 марта в 20.26. Пожарных вызвали жители дома на улице Фаниса Каримова. Подъезд заполнил густой и едкий дым, а квартира, откуда он просачивался, была закрыта.

Прибывшим на место ЧП огнеборцам соседи рассказали, что в квартире может находиться хозяин, но звонки и стук он не отвечает.

Дверь в квартиру вскрыли и на кровати спящим обнаружили 37-летнего мужчину. С помощью маски спасаемого был выведен из зоны задымления через оконный проем спальни.

От госпитализации спасенный отказался.

- В результате пожара сгорело кресло на площади один квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU