2019-03-12T09:15:51+03:00
Общество

В Казани для собак устраивают фотосессию в парке

Мероприятие состоится 16 марта
Лика ИСАЕВА
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Всех владельцев собак приглашают на фотосессиюВсех владельцев собак приглашают на фотосессиюФото: Лика ИСАЕВА
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Всех владельцев собак и самих псов приглашают принять участие в фотосессии, которая пройдет 16 марта в Горкинско-Ометьевском лесу. Участие в фотосессии - абсолютно бесплатное. Необходимо только заранее зарегистрироваться на портале park.tatar.

Сама фотосессия будет пройдет на площадке для выгула собак, начало запланировано на 11.00.

Владельцы собак могут принести с собой любимые игрушки, чтобы сделать кадр интересным и необычным. Четвероногие участники фотосессии смогут покрасоваться стильными аксессуарами - поводками, ошейниками, комбинезонами и шлейками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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