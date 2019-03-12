В Казани для собак устраивают фотосессию в парке
Всех владельцев собак и самих псов приглашают принять участие в фотосессии, которая пройдет 16 марта в Горкинско-Ометьевском лесу. Участие в фотосессии - абсолютно бесплатное. Необходимо только заранее зарегистрироваться на портале park.tatar.
Сама фотосессия будет пройдет на площадке для выгула собак, начало запланировано на 11.00.
Владельцы собак могут принести с собой любимые игрушки, чтобы сделать кадр интересным и необычным. Четвероногие участники фотосессии смогут покрасоваться стильными аксессуарами - поводками, ошейниками, комбинезонами и шлейками.
ИСТОЧНИК KP.RU
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