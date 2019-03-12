В Чувашии уничтожили санкционные груши

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-12T08:35:21+03:00

Более 39 килограммов фруктов из Литвы обнаружили на складе в Канаше

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Специалисты Россельхознадзора Чувашии во время совестных с прокуратурой проверки на территории предприятия «Канашоптпродторг» в Канаш или реализацию 39,35 килограммов свежих груш, запрещенных к ввозу на территорию России ввиду введенных санкций по Указу Президента России.

Груши привезли из Литвы

- Происхождение подкарантинной продукции подтвердилось маркировочной этикеткой на упаковке, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора республики. - Документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние, а также товаросопроводительные документы отсутствовали. По результатам проверок были составлены акты о фактах изъятия запрещенной к ввозу продукции и об уничтожении запрещенной к ввозу продукции.

В итоге были уничтожены запрещенные к ввозу в Россию фрукты.

ИСТОЧНИК KP.RU