В Чувашии уничтожили санкционные груши
Специалисты Россельхознадзора Чувашии во время совестных с прокуратурой проверки на территории предприятия «Канашоптпродторг» в Канаш или реализацию 39,35 килограммов свежих груш, запрещенных к ввозу на территорию России ввиду введенных санкций по Указу Президента России.
Груши привезли из Литвы
- Происхождение подкарантинной продукции подтвердилось маркировочной этикеткой на упаковке, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора республики. - Документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние, а также товаросопроводительные документы отсутствовали. По результатам проверок были составлены акты о фактах изъятия запрещенной к ввозу продукции и об уничтожении запрещенной к ввозу продукции.
В итоге были уничтожены запрещенные к ввозу в Россию фрукты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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