2019-03-11T18:16:37+03:00
Общество

Кафе «Избушка» – лакомое местечко для жителей и гостей Казани

Поделиться:
Изменить размер текста:

Отшумела масляничная неделя и представители общепита делятся своими рекордами. Для кафе «Избушка», что открылось в самом центре Казани в мае прошлого года, это была самая горячая пора за их короткую историю – 15 000 блинов с маслом, сгущенкой, клубникой, рыбой, мясом, овощами было изготовлено поварами.

Блины на масленицу пекли днем и ночью, практически 24 часа в сутки. Блины, диаметром 40 сантиметров, готовились на новом французском оборудовании и пользовались огромным спросом у посетителей кафе. Не было отбоя и от корпоративных заказов с доставкой в офис.

Цена блинов - от 39 рублей с маслом до 249 рублей с мраморной телятиной. Причем ингредиенты заказчик может добавлять сам и получить новое оригинальное блюдо.

Помимо блинов здесь предлагаются супы, салаты, гарниры, бизнес-ланчи, вегетарианское меню, детское меню, принимаются заказы на доставку или на вынос.

График работы «Избушки» с 10.00 до 22.00.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
12 марта в трех районах Казани отключат свет
В Чебоксарах почти на месяц ограничат движение большегрузов
Жителя Чувашии, убившего приятеля топором, хотят отправить в психушку
Глава агентства инвестиционного развития Татарстана лишилась поклонника из-за шумихи вокруг подарка
Часть нового казанского зоопарка «Река Замбези» откроют в ближайшее время
Этой весной Казань стала самым популярным городом России среди бюджетных путешественников
В Йошкар-Оле школьница попалась на краже золотых украшений за 93 тысячи рублей
Житель Марий Эл, ранивший себя в живот под наркотиками, ответит в суде за нападение на правоохранителя
11 марта стартовал Kazan Kremlin Cup 2019 с призовым фондом 25 000$
В Чебоксарах работник зоовыставки выкрал попугая стоимостью 180 тысяч рублей
Президент Татарстана о налоге для самозанятых: «Еще много вопросов требует доработки»
«Земля Драконов» – территория подарков и сюрпризов от «Ростелекома»