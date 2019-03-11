Кафе «Избушка» – лакомое местечко для жителей и гостей Казани
Отшумела масляничная неделя и представители общепита делятся своими рекордами. Для кафе «Избушка», что открылось в самом центре Казани в мае прошлого года, это была самая горячая пора за их короткую историю – 15 000 блинов с маслом, сгущенкой, клубникой, рыбой, мясом, овощами было изготовлено поварами.
Блины на масленицу пекли днем и ночью, практически 24 часа в сутки. Блины, диаметром 40 сантиметров, готовились на новом французском оборудовании и пользовались огромным спросом у посетителей кафе. Не было отбоя и от корпоративных заказов с доставкой в офис.
Цена блинов - от 39 рублей с маслом до 249 рублей с мраморной телятиной. Причем ингредиенты заказчик может добавлять сам и получить новое оригинальное блюдо.
Помимо блинов здесь предлагаются супы, салаты, гарниры, бизнес-ланчи, вегетарианское меню, детское меню, принимаются заказы на доставку или на вынос.
График работы «Избушки» с 10.00 до 22.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU