Глава агентства инвестиционного развития Татарстана лишилась поклонника из-за шумихи вокруг подарка

СЕГОДНЯ 18:28 2019-03-11T18:36:47+03:00

На своей соцстранице Талия Миннулина попросила людей инвестировать деньги в Татарстан вместо того, чтобы обсуждать ее частую жизнь

Изменить размер текста: A A

История о том, что 33-летняя глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Миннулина отказалась от автомобиля Porche, который ей в Международный женский день подарил поклонник, закончилась на грустной ноте.

На своей соцстранице Миннулина призналась, что потеряла ухажера из-за шумихи, которая поднялась как в региональных, так и в федеральных СМИ.

- Из-за высокой новостной активности о моей личной жизни в федеральных СМИ, я лишилась поклонника. Вместо этих обсуждений инвестируйте в Татарстан! У нас лучшие условия для инвесторов в стране! - написала Талия Миннулина.

Напомним, во время праздничного мероприятия в кабинете министров Татарстана 8 марта Миннулина призналась, что в честь праздника один из поклонников подарил ей автомобиль марки Porsche. Она поспешила отметить, что не знает, как его оформить, да и должность не позволяет ей принимать такие подарки. Вечером того же дня Миннулина заявила, что попросила ухажера продать автомобиль, а деньги инвестировать в республику.

ИСТОЧНИК KP.RU