В Йошкар-Оле школьница попалась на краже золотых украшений за 93 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 17:13 2019-03-11T17:13:19+03:00

Предварительно установлено, что подозреваемая сбыла большую часть похищенных ювелирных изделий через посредника в ломбард. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Пока родителей не было парень приглашал ее к себе домой

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Уехав из Йошкар-Олы вместе с мужем 49-летняя горожанка оставила дома своего сына. А по возвращению в город женщина обнаружила, что у нее пропали золотые украшения за 93 тысячи рублей.

Йошкаролинка тут же обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители установили, что пока женщина отсутствовала вместе с супругом ее сын приглашал в гости школьницу. Именно на нее и пали все подозрения.

- Предварительно установлено, что подозреваемая сбыла большую часть похищенных ювелирных изделий через посредника в ломбард. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража», - сообщили в МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU