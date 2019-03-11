В Йошкар-Оле школьница попалась на краже золотых украшений за 93 тысячи рублей
Уехав из Йошкар-Олы вместе с мужем 49-летняя горожанка оставила дома своего сына. А по возвращению в город женщина обнаружила, что у нее пропали золотые украшения за 93 тысячи рублей.
Йошкаролинка тут же обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители установили, что пока женщина отсутствовала вместе с супругом ее сын приглашал в гости школьницу. Именно на нее и пали все подозрения.
- Предварительно установлено, что подозреваемая сбыла большую часть похищенных ювелирных изделий через посредника в ломбард. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража», - сообщили в МВД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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