В Чебоксарах работник зоовыставки выкрал попугая стоимостью 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-11T16:40:00+03:00

Его вместе с птицей ценной породы сняли с поезда «Казань-Москва» [фото]

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10 марта в полицию Чебоксар обратились сотрудники передвижной зоовыставки. Они заявили, что утром обнаружили пропажу попугая ценной породы стоимостью 180 тысяч рублей.

Стражи порядка заподозрили в краже пернатой экзотики 20-летнего жителя Ставропольского края. Он работал на зоовыставке меньше месяца. Он пропал вместе с попугаем, а также не отвечал на звонки.

Парня задержали «по горячим следам» во Владимирской области. На одной из ж/д станций его вместе с украденной птицей сняли с поезда «Казань-Москва» и доставили обратно в Чебоксары.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Который, к слову, до этого уже не раз был судим за кражу, побои и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Фото: МВД Чувашии

- На момент задержания он находился в федеральном розыске за уклонение от исполнения наказания в виде обязательных работ за предыдущую судимость, - сообщили в МВД Чувашии. - Попугай породы «Ара» возвращен владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU