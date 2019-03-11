2019-03-11T16:25:36+03:00
Экономика

Президент Татарстана о налоге для самозанятых: «Еще много вопросов требует доработки»

В Казани прошло расширенное заседание Совета по предпринимательству при главе республики
Олег ЛУГОВОЙ
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На повестку заседания среди прочего вынесли такие вопросы: развитие и поддержка деятельности самозанятых и санитарные нормы для пекущих дома на продажу лакомств.

На встречу пришли более 200 предпринимателей.

- Мое личное мнение – решение о самозанятых очень правильное, достаточно проработанное. Но, тем не менее, когда мы начали реализовывать все эти подходы, то увидели, что еще много вопросов требует доработки. В том числе и доработки на федеральном уровне, - отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, с начала 2019 года в Татарстане действует экспериментальный налоговый режим для самозанятых. В качестве таковых зарегистрировалось уже более 4 тысяч человек.

- Но эксперимент, конечно, сложный, поэтому в меньшей степени он выполняет ту функцию, которую мы ждали, – это массовая легализация миллионов предпринимателей, которые сегодня есть и работают, но работают в «серой» или «черной» сфере, - заявил Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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