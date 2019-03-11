2019-03-11T15:08:26+03:00
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В Татарстане завершила работу последняя ледовая переправа - Зеленодольск-Нижние Вязовые

Ее хотели обследовать 12 марта, но уже сейчас там были выявлены изменение структуры и толщины льда
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Так, в этот понедельник, 11 марта, в Татарстане прекратила свою работу последняя ледовая переправа - Зеленодольск-Нижние Вязовые.

Несмотря, что до этого сообщалось о ее проверке 12 марта, инспекторами Центра ГИМС уже сейчас там выявили изменение структуры и толщины льда. В итоге с 13.00 там прекращено движение транспорта. В итоге на данный момент все ледовые переправы в Татарстане в этом сезоне завершили свою работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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