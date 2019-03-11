Жителя Чувашии, убившего приятеля топором, хотят отправить в психушку

СЕГОДНЯ 18:39 2019-03-11T18:39:08+03:00

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Расследование уголовного дело об убийстве, возбужденного в отношении 59-летнего жителя села Кармалы Янтиковского района Чувашии, завершено.

По версии следствия, в декабре прошлого года у себя в селе мужчина выпивал со своим 59-летним знакомым. В один из моментов между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта обвиняемый схватил топор и нанес им своему оппоненту не менее 25 ударов обухом и лезвием. При этом бил как по голове, шее, так и по рукам и ногам.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый не мог и не может осознавать характер, опасность своих действий, а также руководить ими из-за хронического психического расстройства, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Мужчина представляет опасность как для себя, так и для окружающих. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре спецтипа.

ИСТОЧНИК KP.RU