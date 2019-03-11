2019-03-11T18:39:08+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии, убившего приятеля топором, хотят отправить в психушку

Он нанес своей жертве не менее 25 ударов как обухом, так и лезвием
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Расследование уголовного дело об убийстве, возбужденного в отношении 59-летнего жителя села Кармалы Янтиковского района Чувашии, завершено.

По версии следствия, в декабре прошлого года у себя в селе мужчина выпивал со своим 59-летним знакомым. В один из моментов между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта обвиняемый схватил топор и нанес им своему оппоненту не менее 25 ударов обухом и лезвием. При этом бил как по голове, шее, так и по рукам и ногам.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый не мог и не может осознавать характер, опасность своих действий, а также руководить ими из-за хронического психического расстройства, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Мужчина представляет опасность как для себя, так и для окружающих. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре спецтипа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
12 марта в трех районах Казани отключат свет
В Чебоксарах почти на месяц ограничат движение большегрузов
Глава агентства инвестиционного развития Татарстана лишилась поклонника из-за шумихи вокруг подарка
Кафе «Избушка» – лакомое местечко для жителей и гостей Казани
Часть нового казанского зоопарка «Река Замбези» откроют в ближайшее время
Этой весной Казань стала самым популярным городом России среди бюджетных путешественников
В Йошкар-Оле школьница попалась на краже золотых украшений за 93 тысячи рублей
Житель Марий Эл, ранивший себя в живот под наркотиками, ответит в суде за нападение на правоохранителя
11 марта стартовал Kazan Kremlin Cup 2019 с призовым фондом 25 000$
В Чебоксарах работник зоовыставки выкрал попугая стоимостью 180 тысяч рублей
Президент Татарстана о налоге для самозанятых: «Еще много вопросов требует доработки»
«Земля Драконов» – территория подарков и сюрпризов от «Ростелекома»