В Татарстане легковушка врезалась в прицеп грузовика: погибли два человека

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-11T14:41:36+03:00

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Смертельная авария с участием отечественной легковушки "Лада Ларгус" и грузовика МАН с прицепом произошла 11 марта, в понедельник, в 7.40 на первом километре автодороги "Сорочьи горы - Шали" в Рыбно-Слободском районе Татарстана.

По предварительным данным, 22-летний водитель легковушки превысил скорость, и это несмотря на туман, не соблюдал дистанцию и врезался в прицеп грузового МАНа.

Большегруз в этот момент стоял на светофоре.

В результате столкновения водитель легковушки и его 30-летний пассажир погибли на месте, сообщили в ГИБДД Татарстана. Их зажатые в салоне тела деблокировали спасатели МЧС республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU