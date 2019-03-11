В Казани пройдет фестиваль короткометражек «Oscar Shorts 2019»

СЕГОДНЯ 19:45 2019-03-11T19:45:27+03:00

Фильмы с русскими субтитрами покажут в кинотеатре «Мир»

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С 14 марта в казанском кинотеатре «Мир» стартует фестиваль короткометражного кино «Oscar Shorts 2019». На нем зрителям покажут 5 лучших короткометражек по версии самой престижной кинопремии мира. Сначала картины отбирало локальное жюри в каждой стране, затем их одобрили 5 200 киноакадемиков.

Гостям фестиваля представят новую историю Красной Шапочкой и Белоснежки в мультфильме «Тошнотворные стишки». Также зрители смогут посмеяться над лягушкой из «Вечеринки в саду», поразмышлять о философии с героем «Пустого пространства».

И, наконец, немаловажно увидеть картину, которая в итоге стала обладателем заветной статуэтки. Это трогательная история «Молчаливый ребёнок», рассказывающая о глухой девочке Либби.

Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

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ИСТОЧНИК KP.RU