В Чебоксарах почти на месяц ограничат движение большегрузов

СЕГОДНЯ 18:53 2019-03-11T18:53:45+03:00

Во время ограничения владельцы большегрузов должны будут возмещать вред, наносимый дорогам. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Чтобы сохранить дороги в Чебоксарах с 20 марта по 18 апреля вводят ограничение движения большегрузов. Запрет касается транспортных средств общей массой более 5 тонн и нагрузкой на оси более 4, 3 и 2 тонн в зависимости от количества осей.

Так, кроме пяти круглосуточных стационарных пунктов весового контроля на Канашском, Марпосадском, Ядринском, Алатырском и Вурнарском шоссе, будут работать еще два передвижных комплекса весового контроля на автомобилях Газель.

Во время ограничения владельцы большегрузов должны будут возмещать вред, наносимый дорогам. Сумма варьируется от 1 000 до 165 000 рублей, все зависит от массы. Проезд разрешен только при получении пропуска в Управлении ЖКХ и благоустройства или на постах весового контроля, сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

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ИСТОЧНИК KP.RU