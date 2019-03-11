2019-03-11T15:22:40+03:00
Общество

В Татарстане прокурором Спасского района назначен Глеб Тимофеев

Руководитель республиканского надзорного ведомства Илдус Нафиков представил его рабочему коллективу [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: прокуратура ТатарстанаФото: прокуратура Татарстана
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Согласно приказу Генпрокурора России, надзорный орган Спасского района Татарстана возглавил Глеб Тимофеев.

Его рабочему коллективу уже представил руководитель республиканского надзорного ведомства Илдус Нафиков.

Отметим, что до этого место Тимофеева занимал Дамир Яфизов, который был назначен прокурором Альметьевска.

СПРАВКА

Фото: прокуратура Татарстана

Фото: прокуратура Татарстана

35-летний Глеб Тимофеев родился в Казани. В 2005 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. Службу в органах прокуратуры начал в 2005 году в должности старшего следователя Зеленодольской городской прокуратуры. До последнего назначения работал заместителем прокурора Верхнеуслонского района.

Отмечен знаком отличия «За верность закону» III степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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